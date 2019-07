Spelregels voor barbecues in parken en op strandjes

NIJMEGEN - Nijmegen krijgt nog deze zomer spelregels voor barbecueën in stadsparken en op de Waalstrandjes. Dat gebeurt in eerste instantie niet door boetes uit te delen, maar door bezoekers te informeren dat barbecueën in niet-afgesloten bakken en op brandgevaarlijke plekken in parken verboden is. Constateren toezichthouders dat daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan kunnen zij direct een einde aan de barbecue maken.

Binnen enkele weken komen bij de Waalstrandjes en in stadspark Staddijk informatieborden waarop uitleg wordt gegeven over het Nijmeegse beleid. CDA-raadslid Marjolijn Mijling stelde vorig jaar al vragen over barbecue-overlast: ,,Vaak blijft rotzooi achter in parken, waardoor grond en groen beschadigd raken. Nijmegen voert daar op dit moment geen actief beleid op. Wij willen dat inwoners duidelijkheid krijgen en beseffen dat niet alles is toegestaan.”

Gevaar voor natuur

Door te barbecueën in niet-afgesloten bakken - dus direct op de bodem - loopt de natuur gevaar, vervolgt Mijling. ,,Dat zie je vooral in de uiterwaarden bij de Waalstrandjes en in stadspark Staddijk. Ik ben daarom blij dat op die plekken extra informatieborden komen.”

Reinigingsbedrijf Dar is blij met de nieuwe spelregels. ,,Een wildbarbecue in het park is goed zichtbaar. Zwarte kringen, aluminiumbarbecues en andere rotzooi. Direct op de grond barbecueën betekent vaak zichtbare schade aan het gras in parken. Alles wat helpt om de stad schoner te krijgen is een goede zaak. Naast het geven van voorlichting, is het invoeren van spelregels de volgende stap om dit probleem op te lossen”, zegt een woordvoerder.

Boetes

Het college van burgemeester en wethouders heeft onderzocht of het mogelijk is om direct boetes uit te kunnen delen aan inwoners die de barbecueregels overtreden. Dat bleek juridisch niet mogelijk. Dat betekent niet dat iedereen zomaar ongehoord zijn gang kan gaan, constateert Mijling: ,,Bij grove overtredingen kan de gemeente wel civielrechtelijk handhaven: dan wordt de gang naar de rechter gemaakt en loopt een overtreder het risico dat hij een forse boete krijgt.”