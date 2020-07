Spiegelwaal wordt een levendig watersportgebied in 2021

Update/Video Massaal verdriet om Nijmeegse klusjesman Mehmet (49), die in koelen bloede op straat doodgescho­ten werd

18:26 De man die maandagochtend is neergeschoten aan de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen is niet lang daarna in het ziekenhuis overleden. Het gaat volgens verschillende bronnen om de 49-jarige Mehmet uit Nijmegen, eigenaar van een klusbedrijf. Bij zijn woonadres in Nijmegen stromen familie en vrienden massaal toe om te rouwen.