‘Spitsknip’ Griftdijk: waarschuwen kostte de gemeente al 70.000 euro

Nijmegen telt nu 132 besmettin­gen coronavi­rus, dodental blijft op 5

16:28 NIJMEGEN - Nijmegen telt sinds vandaag 132 met het coronavirus besmette inwoners. Dat zijn er 10 meer dan gisteren het geval was. Het aantal mensen in de Waalstad dat aan het virus is overleden, is gelijk gebleven. Landelijk is het dodental in de afgelopen 24 uur met 112 gestegen naar 546.