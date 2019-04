Spitsmijders op Waalbrug melden zich massaal

Brief

Afgelopen zaterdag kregen automobilisten die regelmatig over de Waalbrug of De Oversteek rijden een brief op de mat met de vraag of ze wilden meedoen aan SLIMSpitsen. Camera’s boven het wegdek van beide bruggen registreerden in december en januari kentekens van auto's die regelmatig in de ochtend- en avondspits rijden.