Spoedoverleg over Vérian in Apeldoorn

Autokra­kers azen op laptops en dure zonnebril­len

14 mei NIJMEGEN - Het aantal auto-inbraken in Dukenburg stijgt. De dader of daders hebben het voorzien op waardevolle spullen als laptops, mobiele telefoons en dure zonnebrillen. Vandaar een oproep van de Nijmeegse politie op social media om die niet in de auto achter te laten. De nacht van zondag op maandag is een reeks taxi's opengebroken die chauffeurs thuis voor de deur hadden staan.