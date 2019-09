Sponsjes in Nijmeegse sloten om watervervuiling door medicijnen te voorspellen

Het onderzoek moet een rekenmodel opleveren waarmee te voorspellen is welke invloed ‘vreemde’ stoffen hebben op het onderwaterleven van vissen en waterorganismen. Wat gebeurt er met water in rivieren, meren en sloten door de stoffen die lastig uit het water zijn te filteren?



Met het model is te voorspellen wat de gevolgen kunnen zijn voor het afvalwater als een nieuw medicijn in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. Ad Ragas: ,,Het blijkt lastig om grip te krijgen op deze stoffen. Het huidige beleid is namelijk erg reactief: we signaleren de problemen die deze middelen veroorzaken pas als het te laat is.’’