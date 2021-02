‘Spontane après-ski’ in Kronenburgerpark wordt politie uiteindelijk te gortig: jongeren vertrekken direct

NIJMEGEN - De politie heeft zondagavond ingegrepen bij een spontaan feest in het Kronenburgerpark. Enkele tientallen jongeren kwamen daar bijeen nadat op sociale media een melding rondging van een ‘Après-ski feest in het park’.

De hele dag was het al een drukte van belang in het besneeuwde Nijmeegse stadspark, waar volop werd gewandeld, gesleed en een enkeling zich zelfs op een snowboard waagde. Ondanks de drukte was het volgens de politie niet nodig om in te grijpen.

‘Niet handig in coronatijden’

Dat veranderde ‘s avonds, toen tientallen jongeren samenkwamen met muziek en zelfs zorgden voor een lichtshow. Dat werd de politie te gortig, vertelt een woordvoerster: ,,Daarop is een groep agenten naar het park gekomen. Gelukkig bleek hun aanwezigheid voldoende om het feestje te laten stoppen. De meeste jongeren verlieten direct het park. Waarschijnlijk beseften ze ook wel dat zo’n feestje niet handig is in coronatijden.”

Boetes zijn niet uitgedeeld, zegt de woordvoerster. Wel bleef de nodige rommel over in het park, die is maandagochtend door de reinigingsdienst DAR opgeruimd.

