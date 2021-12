‘Spookflat’ krijgt snel tijdelijke bewoners; verhuurder grijpt in na kritiek op leegstand

column Kale Ries We gaan de kerst halen. Iets waar mijn vrouw en ik vorig jaar nog niet aan hoefden te denken

De deprimerende dagen voor de kerst zijn begonnen. Er is weer eens een persconferentie geweest. Waarschijnlijk weet vandaag niemand meer wat er precies gezegd is. Waarschijnlijk denken we dat het weer hetzelfde is als vorig jaar: Blijf thuis. Ga nergens heen.

12:12