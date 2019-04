Spoorspringer Dukenburg meldt zichzelf op politiebureau

,,Een boete geven is leuk’’, gaat de woordvoerder verder. ,,Maar het lijkt me verstandig dat we ook iets bereiken. We willen in ieder geval voorkomen dat anderen deze actie gaan nadoen of dat het gevoel ontstaat dat je met zoiets als dit makkelijk kunt wegkomen.’’



De actie van de Nijmegenaar is door een ander gefilmd en op de beelden zijn nog twee personen te zien die met het voorval te maken lijken te hebben. Of deze personen nog in beeld komen bij de politie, hangt volgens de woordvoerder ook af van de inhoud van de aangifte die ProRail zegt te zullen doen.