Sporen van Romeinse begraafplaats en militaire stad ontdekt in Nijmegen: ‘Mooie vondst’

Slechtvalk nestelt op de Stevensto­ren: voorlopig geen vlaggen

16 april NIJMEGEN - Er ligt een donkerbruin gevlekt ei op de Stevenstoren. Van een slechtvalk. ,,Deze roofvogel bouwt geen nesten maar legt de eieren gewoon op steen. Meestal op kliffen en rotsen in de bergen", aldus de Nijmeegse stadsecoloog Ingeborg Swart. ,,Ze zitten graag hoog. In Nederland leggen ze hun eieren vaak in torens. Hoewel er in Nijmegen ook wel eens een slechtvalk boven in de Waalbrug heeft gezeten.”