Sportende kinderen maken teveel herrie: sluiting sportveld dreigt na veertig jaar

Daarop bestond geen andere mogelijkheid dan sluiting, vervolgt de woordvoerster: ,,Het schoolplein blijft overigens gewoon open. We gaan kijken of we elders in de buurt een locatie kunnen vinden voor het veldje.”



In de Nijmeegse politiek wordt geschrokken gereageerd. Zo willen gemeenteraadsleden Nick de Graaf (VVD) en Petra Molenaar (SP) snel opheldering van het college van burgemeester en wethouders. De Graaf: ,,Ik wil weten wat de consequenties voor de Buut én andere basisscholen in Nijmegen zijn. Ik ken nog wel wat speelplaatsen die grenzen aan woningen. Lopen die nu ook het risico om gesloten te worden, als omwonenden klagen over geluidsoverlast?”



Daarnaast, vervolgt de Graaf, is een sluiting de wereld op z’n kop: ,,In tijden dat we almaar roepen dat kinderen weg moeten van hun iPad, zouden we zo'n levendige plek moeten koesteren.” Molenaar sluit zich daarbij aan: ,,Wij willen weten of er echt geen andere oplossing is. Er zijn al zo weinig speelplekken in Nijmegen-Oost dus het afsluiten van een speelveld is een aderlating.”