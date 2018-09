Spullen vermiste man uit Oss gevonden in Nijmeegse wijk

Zijn spullen werden onlangs aangetroffen in de struiken in de Seringenstraat in Heseveld. Kloska staat al sinds 5 juni als vermist op de politiesite. Zijn familie maakt zich volgens de politie ernstige zorgen maar heeft geen idee waar de man zich ophoudt.

De man uit Oss had zich op die 5 juni moeten melden voor een controle in het ziekenhuis in Arnhem. Hij werd voor het laatst door getuigen gezien op het moment dat hij in de trein van Oss naar Arnhem onderweg was.