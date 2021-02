‘SRV-man’ Henk Romein (62) plotseling overleden, na een leven vol tegenslagen

Het is niet het eerste akkefietje: In 2019 legde hij eigenhandig al eens het verkeer op de Waalbrug plat, nadat de gemeente Nijmegen hem een uitkering weigerde. Het is, zo zeggen naasten, Romein ten voeten uit: eigenwijs, en overtuigd van zijn eigen gelijk.



Tegelijkertijd had Romein ook een andere kant. Hij bleef strijdvaardig, zelfs als het leven tegenzat. En dat was de afgelopen jaren meer dan eens. Vijf jaar geleden raakte hij na een infectie zijn rechteronderbeen kwijt, waardoor hij zijn baan als verkeersregelaar verloor.



Eerder moest hij al afstand doen van een groentezaak en een pannenkoekenrestaurant in Valburg, waarvan hij eigenaar was. Toch wilde Romein geen medelijden, zo liet hij in januari nog weten in een interview met deze krant: ,,Het is mijn schuld hoe alles is gelopen. Ik ben overal zelf bij geweest.”