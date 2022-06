SSH& knapt tientallen stadspanden in Nijmegen grondig op: ‘We herstellen ze weer in ere’

NIJMEGEN - Een likje verf, verse voegen en een geïsoleerd dak. Studenten die in een Nijmeegs stadspand van SSH& wonen, zitten er over vier jaar weer goed bij. De studentenhuisvester is bezig met een grote operatie, waarin in 33 stadspanden worden opgeknapt.

De reden voor de opknapbeurt is volgens de SSH& in eerste instantie het aanzicht van de panden. ,,Die zijn voorzien van aluminium gevelkozijnen uit de jaren 80. Een tijd waarin minder aandacht werd besteed aan schoonheid”, zegt een woordvoerder.

Daarom vervangt SSH& alle aluminium kozijnen in de panden door houten exemplaren. ,,Want dat is bij deze panden toch echt veel mooier.”

Megaklus

De werkzaamheden blijven niet beperkt tot een nieuw kozijn. De buitenkant van de panden krijgt een schilderbeurt, de kunststof regenpijpen worden vervangen door exemplaren van zink en de voegen tussen de bakstenen worden vernieuwd.

De grootste klus vindt plaats op het dak. Daar wordt de dakbedekking gecontroleerd en waar nodig vervangen. Daarbij wordt in één moeite het dak geïsoleerd, zodat het energieverbruik daalt.

Frietje voor studenten en werkmensen

SSH& begon in 2018 met de klus en verwacht in 2026 klaar te zijn met alle 33 stadspanden. ,,Per jaar pakken we vier woningen aan in de maanden april tot en met oktober. De werkzaamheden duren ongeveer zes tot acht weken”, zegt de woordvoerder.

Halverwege de werkzaamheden laat SSH& een frietkraam bij de panden voorrijden, om samen met de studenten de vernieuwing van woning te vieren.

Plan voor alle tachtig stadspanden

De komende maanden gaat SSH& onderzoeken wat er met alle tachtig stadspanden in Nijmegen moet gebeuren qua onderhoud en verduurzaming. ,,We kijken hierbij ook of we woningen kunnen aansluiten op het warmtenet.”