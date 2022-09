Staat de beste boom van Nederland in Overasselt? Dit exemplaar zou zieke mensen beter kunnen maken

COLUMN KALE RIES Is NEC echt de FC Sint Maartens­kli­niek geworden?

Vandaag is Landry Dimata, onze nieuwe spits bij NEC, jarig. Het jochie is 25 geworden. Van harte gefeliciteerd Landry! Ik hoop dat hij Pedro Marques trakteert op een stevig potje concurrentie zodat die eindelijk ook eens een keer gaat scoren. De Jordy Bruijn-wissel was een mooie symbolische ingreep, maar nu moet hij toch echt aan de bak.

1 september