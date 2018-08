Stad krijgt eerste shotjesbar: alcohol wegtikken met show en spel

Ladies Tour rijdt zeven klimrond­jes door de regio

8:59 NIJMEGEN / BEEK - De Van Randwijckweg, de Oude Holleweg en de Zevenheuvelenweg zijn de smaakmakers van de tweede etappe van de Boels Ladies Tour die woensdag in Nijmegen begint en eindigt. Ook het venijnige klimmetje Vogelsang (Wyler) is in het parcours opgenomen.