Stadionproef NEC-De Graafschap: lang niet iedereen liet zich hertesten

de lunchpauze Chocolade, verstopt...

13:12 Wethouder Monique Esselbrugge sluit in haar woning net een kort overleg af via het beeldscherm. Een opgeruimde kamer met een bos bloemen in de vaas. Een papieren opschrijfboekje, een laptop en een tablet op tafel. Afgezien van de dinsdag wanneer er overleg is op het stadhuis vormt deze plek haar werkomgeving.