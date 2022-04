Stadsdeel Lindenholt razend populair bij huizenkopers: ‘Het is nog te betalen voor jonge stellen’

Hilleckesacker en Meeuwesacker rechtsaf. Overige wijken rechtdoor. Op de bonnefooi linksaf de Nieuwstadsweg in. Dit is de Gildekamp in stadsdeel Lindenholt. In het afgelopen jaar stegen de huizenprijzen hier explosief. Dat is best opmerkelijk, want het was de laatste jaren geen populaire wijk. Tijd om de buurt te verkennen.