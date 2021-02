Stadseiland Veur-Lent krijgt flink aantal nieuwe huizen maar moet wel groen park blijven

Die plannen worden duidelijk in het ‘Ambitiedocument Stadseiland’ dat wethouder Noël Vergunst dinsdagmiddag heeft gepresenteerd. In hetzelfde plan is ook het nieuwbouwgebied de Hoge Bongerd van 8 hectare opgenomen, al ligt dat niet op het eiland. Aan de dijkzijde van het plan komt ‘aansprekende’ kadebebouwing. In beide gebieden, op het eiland en in de Hoge Bongerd, worden minimaal 350 nieuwe woningen gebouwd en maximaal 500.



Over de bouwplannen is in het najaar een stadspeiling gehouden onder 2000 Nijmegenaren. Daaruit kwam naar voren dat de meeste deelnemers het stadseiland zo groen mogelijk willen houden. De meeste van die 350 tot 500 nieuwe huizen moeten dan ook in de Hoge Bongerd komen, dat tegen de dorpskern van Lent ligt. Volgens de gemeente is er verder ‘brede steun voor toevoeging van bijzondere bebouwing of een bijzondere functie op het eiland’.