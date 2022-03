StadsPartij en GroenLinks: kan het een fijn Nijmeegs huwelijk worden?

Stadspar­tij Nijmegen of GroenLinks? Kanaal en Waal vormen scheids­lijn

NIJMEGEN - Nijmegen is als het om politieke voorkeuren gaat opnieuw een verdeelde stad. Opvallend is dat in alle wijken aan de westkant van het Maas-Waalkanaal Stadspartij Nijmegen de grootste partij is.

19 maart