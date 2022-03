Stadspartij is dé grote verrassing in Nijmegen, GroenLinks blijft grootste partij

NIJMEGEN - GroenLinks is met negen zetels de winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Maar de grote verrassing van de verkiezingen is de Stadspartij Nijmegen: de partij van Wendy Grutters en Jean-Paul Broeren groeit volgens de voorlopige uitslag maar liefst van drie naar zeven zetels en behaalt 16, 2 procent van de stemmen.

Daarmee is het plots de tweede partij van Nijmegen. De leden van de Stadspartij zijn uitzinnig van vreugde als burgemeester Hubert Bruls tegen 02.00 uur de verkiezingsuitslag bekendmaakt in het stadhuis. Gejuich, gezang, polonaise, emoties: de politici van Stadspartij Nijmegen kunnen amper geloven dat ze zo'n spurt hebben gemaakt.



,,Dit is niet normaal, Ik weet niet wat ik moet zeggen", zegt lijsttrekker Jean-Paul Broeren met tranen van vreugde in de ogen.



Ook lijsttrekker Wendy Grutters had de groei niet aan zien komen, vertelt ze vol blijdschap. ,,We begonnen in 2014 met 1,5 zetel, gingen in 2018 naar drie zetels en nu dus zeven. Met vier zetels waren we al blij geweest, ik dacht dat we er misschien wel vijf konden halen. Dat het er zeven zijn, laat zien dat de kiezer toe is aan no nonsense-politiek.”

‘Heel blij mee’

GroenLinks blijft dus wel aan kop met negen zetels (20,3 procent van de stemmen). De partij zat de afgelopen vier jaar nog met elf zetels in de gemeenteraad van Nijmegen. ,,Het voelt nog steeds supergoed dat we de grootste zijn gebleven. We zijn hier echt heel blij mee en we gaan aan de slag om onze idealen na te streven", zegt lijsttrekker Quirijn Lokker in een eerste reactie.

D66-lijsttrekker Lusanne Bouwmans liet vooraf nog verschillende keren weten ervan overtuigd te zijn de grootste partij van Nijmegen te kunnen worden. Met zes zetels (13,3 procent) is haar partij echter derde. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar kreeg D66 in Nijmegen nog de meeste stemmen, zelfs nog meer dan GroenLinks.



,,Natuurlijk had ik op meer gehoopt. Maar het is niet verkeerd; we hebben nog steeds zes zetels. Hoe je het ook wendt of keert, de uitslag laat met de groei van de Stadspartij wel zien dat de Nijmeegse kiezer niet meer zit te wachten op alleen maar linksere partijen.”

Gesprekken met Stadspartij en D66

Het lijkt met deze uitslag voor de hand te liggen dat GroenLinks samen met de Stadspartij en D66 de gesprekken voor een nieuwe coalitie aan zal gaan. Samen zouden ze 22 van de 39 zetels hebben, een meerderheid. Het aanhaken van een vierde, meer links georienteerde partij lijkt ook een serieuze optie.

Dan gaat het waarschijnlijk tussen de PvdA en de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren maakt een opvallende stijging door: de afgelopen vier jaar zat de partij nog met twee zetels in de gemeenteraad, nu is dat verdubbeld naar vier zetels.

Dat zijn er evenveel als de PvdA. Ook die partij boekt winst, de PvdA zat afgelopen jaren nog met drie zetels in de raad. Ammar Selman, nummer twee van de partij, gaat graag het gesprek aan en is trots op de winst. ,,We zijn niet de grootste winnaar, maar met ons valt hier zeker goed over te praten. We nemen graag onze verantwoordelijkheid. We hebben afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd en ons ingezet voor thema's als schone lucht, minima en betaalbare huizen. Ons harde werken is beloond.”

SP verliest fors

De SP lijkt minder een minder logische optie voor de coalitie. Die partij verliest fors: de SP, in 2014 nog de grootste met acht zetels, zakt van vijf naar drie zetels. ,,Het is een teleurstelling. Aan de andere kant is het wel conform de landelijke trend", zegt voorman Hans van Hooft.

De socialisten maakten in de campagne duidelijk dat een coalitie die vóór bouwen op stadseiland Veur Lent uitgesloten is. Een strategisch verkeerde zet? ,,Het heeft niet het gewenste effect gehad. We hebben er vast een paar stemmen mee gewonnen, maar een zetel heeft het ons niet opgeleverd", zegt Van Hooft.

VVD verliest een zetel

Ook opvallend: de VVD gaat erop achteruit. De afgelopen verkiezingen was de partij steeds goed voor vier zetels, daar zijn er nog drie van over. ,,Het is voorlopig jammer, maar het kan met de definitieve uitslag toch nog een zeteltje schuiven. Daar hoop ik op. Hoe het komt? Ik weet het niet zo goed. We hebben ons uiterste best gedaan goede plannen te presenteren, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en parkeren. We zullen nooit blijven schromen goede ideeën te presenteren", zegt lijsttrekker Maarten Bakker.

Het CDA blijft staan op twee zetels, hetzelfde aantal als nu. Vooraf liet lijsttrekker Marjolijn Mijling al weten dit te verwachten en te hópen op drie zetels.

GewoonNijmegen.Nu, de partij van Paul Eigenhuijsen, stelt teleur. De partij behaalt slechts één zetel. 50PLUS, afgelopen jaren nog met één zetel in de raad, wist geen enkele zetel binnen te slepen.

Geen zetels voor nieuwkomers

Opvallend is ook dat de nieuwkomers geen enkele zetel weten te behalen. Zowel Forum voor Democratie, Denk, de Piratenpartij als de partij van Ajith Donders komen de gemeenteraad niet in.

Forum voor Democratie kreeg van deze vier de meeste stemmen, 1.597. Dit bleek net niet genoeg voor een zetel, waar de aanwezige politici met gejuich op reageerden. Vooraf lieten de grote partijen al weten samenwerking met Forum voor Democratie uit te sluiten.

Linkse coalitie

De gemeente Nijmegen werd afgelopen vier jaar geleid door een links georiënteerde coalitie van SP (vijf zetels), GroenLinks (elf zetels) en D66 (zes zetels).

De opkomst in Nijmegen kwam uit op 54,2 procent. Vier jaar geleden was dat nog 57,4 procent.

Burgemeester Hubert Bruls is niettemin trots.

