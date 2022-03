Stadspartij Nijmegen of GroenLinks? Kanaal en Waal vormen scheidslijn

De Waal vormt deze verkiezingen óók een opmerkelijke scheidslijn: in Lent en Oosterhout is Stadspartij Nijmegen de grote winnaar, terwijl in het grootste deel van de rest van Nijmegen juist GroenLinks de grootste is. Dat laatste geldt niet voor Hees en voor de meer volksere wijken als Benedenstad, Grootstal en Hatert. Want ook daar is Stadspartij Nijmegen favoriet.