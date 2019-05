Stadsschouwburg gaat illegale doorverkoop te lijf

Het gaat om voorstellingen van Theo Maassen, Youp van ‘t Hek, Najib Amhali, Pieter Derks, Claudia de Breij en Henry van Loon. Zij hebben er bij de theaters op aangedrongen systemen te hanteren waarmee het veel moeilijker wordt massaal kaarten op te kopen en voor veel geld door te verkopen.



De populaire cabaretiers is het een doorn in het oog dat theaterzalen bevolkt worden door mensen die veel meer voor hun kaartje hebben moeten betalen dan de oorspronkelijke entreeprijs.



Theaters hanteren op zich al jaren de voorwaarde dat kaarten persoonlijk zijn en niet doorverkocht mogen worden. Tot nu toe ontbrak het aan middelen om dit te controleren, waardoor er een levendige handel in is ontstaan. Dat gaat nu veranderen.



De online-verkoop van toegangskaarten van Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging loopt via Ticketmatic. Die heeft een app waarin aangekochte kaarten worden opgeslagen. Pas 75 minuten voor aanvang van de voorstelling verschijnt de scanbare toegangscode in de app ; die is zo via de smartphone te tonen bij de ingang. Wie op de app wil inloggen, moet hetzelfde e-mailadres gebruiken waarmee de kaarten bij Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging zijn aangeschaft.