Stadsvijvers even slecht als 200.000 auto's

Vooral de uitstoot van methaan, bellen gas die zich in de drab van de bodem ontwikkelen, is hoog vergeleken met andere wateren. Deze gassen borrelen naar boven en komen via het wateroppervlak in de atmosfeer terecht. Eerder onderzoek liet al zien dat deze bubbels zich vormen in ondiepe meren, plassen, rivieren en draslanden, maar hoe het zit in stadswateren was onduidelijk.