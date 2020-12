Staken in coronatijd: Nijmeegse metaalwerkers rijden door ‘staak-straat’ bij Goffertstadion

Geen experiment met legale wietteelt in de Betuwe, ministerie wijst plannen af

10 december BEMMEL/ HUISSEN/ ELST - Er komt vooralsnog geen legale wietteelt in het kassengebied NextGarden, halverwege Bemmel en Huissen. De ondernemers die plannen hadden, grepen bij de landelijke loting mis. De gemeente Overbetuwe had sowieso geen trek in een hennepexperiment.