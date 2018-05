Staking buschauffeurs morgen in regio Arnhem Nijmegen gaat door

Vorige week, tijdens de 48-uursstaking, reden er sporadisch bussen. In Nijmegen werden toen de drie ziekenhuizen bediend, in Arnhem werd vooral gekeken waar op dat moment de meeste vraag naar was. Dat zal nu weer zo zijn, zegt Rameijer. ,,We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de behoefte van de reiziger, maar we kunnen onze chauffeurs niet dwingen een bepaalde route te rijden. Vanaf 05:30 uur morgenvroeg geven we updates op onze website zodat mensen weten waar ze aan toe zijn."



Vervoerder Arriva meldde maandagochtend nog niets over een eventuele staking op de spoorlijnen Arnhem-Winterswijk en Arnhem-Tiel. Via Twitter vragen veel mensen zich af of de vervoerder morgen ook staakt. Rond het middaguur kan Arriva nog steeds geen duidelijkheid geven.