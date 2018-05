Staking chauffeurs in regio gaat door, bussen rijden dinsdag 'zeer beperkt'

Justitie eist celstraf voor Syriër die meisje (12) verkracht­te

11:30 ARNHEM/ NIJMEGEN - Justitie wil dat een 23-jarige vluchteling uit Syrië, die op dit moment verblijft in Nijmegen, 18 maanden de cel in gaat wegens de verkrachting van een 12-jarig meisje. De helft van die straf zou voorwaardelijk zijn. Dat bleek maandag in de rechtbank van Arnhem. ,,Ik ben onschuldig, alles is door het meisje verzonnen. Zij, ik en God weten dat.’’