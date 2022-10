Staking legt mogelijk groot deel busvervoer lam: ‘Verkeersleiders Arriva leggen werk neer’

,,Het is voor het eerst dat de verkeersleiders staken. Dat zegt heel veel over de problemen en de werkdruk. Die is net als bij de buschauffeurs, torenhoog’’, zegt Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer. ,,Naar verwachting legt zo’n 60 tot 80 procent van de verkeersleiders hun taken tijdelijk neer. In het ergste geval staken alle verkeersleiders, in dat geval is er geen busverkeer mogelijk.” De ANWB adviseert mensen thuis te werken.