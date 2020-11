Stalker bestookte ex met dreigende mails en bonkte op ramen: ‘Ik dacht dat ze zou denken: ‘Wat een sukkel’

BURGEMEESTER IN CORONATIJD Hubert Bruls: ‘Ga niet met z’n allen in de rij staan voor Ikea, des te eerder zijn we van het virus af’

7 november Hubert Bruls (54) is burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, een streek met 560.000 inwoners. Wekelijks vertelt hij op deze plek over zijn leven in coronatijd. Vandaag: de positieve kant van de semi-lockdown, meer rust in het weekend.