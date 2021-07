Stappen én wandelen? Sven dacht dat het kon en beleefde een bijzondere Vierdaagse-dag

‘Dit kunnen we wel aan’, dachten Sven en zijn vrienden tien jaar geleden. Twee jaar daarvoor ging het ze immers ook goed af om én te feesten én te lopen. ,,Dat gaan we weer doen, was het idee. Het ontstond een beetje uit bluf. Het eerste jaar gingen we de stad in, slapen, daarna weer de stad in en door naar de start. Trainen deden we niet. We waren pas 17 en liepen de 40 kilometer. Toen we 19 waren, moesten we de 50 kilometer lopen en dan moet je ook veel eerder starten.”