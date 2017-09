Startende Marikenloopster bespaart 2 ton op zorgkosten

Crisis bij NEC na nieuw puntenverlies

15 september NIJMEGEN - NEC verkeert in een vormcrisis. De Gelderse titelkandidaat verspeelde vrijdagavond in de blessuretijd een overwinning tegen FC Emmen: 1-1. De ploeg van trainer Adrie Bogers is met acht punten uit vijf duels slechts een middenmoter in de eerste divisie.