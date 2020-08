Stedelijk Gym vreest voor corona en begint schooljaar met halve klassen

Alleen de eerstejaars en leerlingen die het tussenjaar Intermezzo volgen, komen met de hele klas bijeen. Rector Ronald van Bruggen wil zo voorkomen dat zijn school een coronahaard wordt.



Hij noemt meerdere redenen om voorzichtig te zijn. De luchtkwaliteit in het schoolgebouw, bijvoorbeeld. ,,Theoretisch is die in orde, maar we gaan die de komende twee weken ook meten. We kunnen niet nagaan of het virus in de lucht zit, maar wel hoe hoog het CO2-gehalte is en in hoeverre de lucht wordt ververst.”