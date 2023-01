Steeds langer op zoek naar sociale huurwoning in regio Nijmegen

Sinan Can vertelt over reis door Mid­den-Oos­ten tijdens wandeling door Museumpark Orientalis

HEILIG LANDSTICHTING - Wandelen door Museumpark Orientalis tijdens het Feest van licht, met documentairemaker Sinan Can als gids. Tijdens de tocht, komende vrijdag om 19.00 uur, verhaalt Can over zijn recente ontmoetingen in het Midden-Oosten.

4 januari