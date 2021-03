Steeds meer huizen aangesloten op stadsverwarming: zo werkt dat, en is dat eigenlijk duur?

Stemstraat, teststraat op vrijwel identieke borden: wel een beetje verwarrend

17 maart NIJMEGEN - Teststraat, stemstraat, en dan ook nog allebei op een vrijwel identiek geel bord: sommige kiezers raken in verwarring als ze gaan stemmen bij stembureau 92 in Nijmegen. Dat is de stemstraat bij bioscoop Pathé in Lent, en die ligt dus naast de coronateststraat.