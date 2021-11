Steeds meer ic-verpleegkundigen hebben angsten of depressies door werk, een derde denkt aan stoppen

Ic-artsen in actie voor betere zorg: ‘Er is niets gebeurd om op te schalen, daar worden we wanhopig van’

De discussie over vaccinaties verhardt, de reguliere zorg komt in het gedrang en er zijn geen ic-bedden bij gekomen om een nieuwe coronagolf te kunnen opvangen. Ic-artsen Aernout Lahaije en Sander de Lange vinden het tijd voor actie. ,,We moeten zo veel onnodige vinkjes zetten.’’

