Steeds meer ongelukken met schepen in de regio, meeste rond Nijmegen

6:51 NIJMEGEN - Huizen loskoppelen van regenwater is in trek. Vooral in Nijmegen laten steeds meer bewoners hemelwater niet langer het riool in lopen, maar in een ton of de tuin. Het kostte Manfred Hendrix geen cent.