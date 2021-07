Steekpartij in centrum van Nijmegen, verdachten opgepakt na achtervolging

Bouw van prestigieu­ze toren bij Nijmegen Centraal Station opnieuw vertraagd

30 juni NIJMEGEN - In de lege zandbak tegenover het Centraal Station in Nijmegen gebeurt dit jaar niets meer. De bouw van Het Nieuwe Metterswane is uitgesteld, voor de zoveelste keer. Het prestigieuze complex met woningen, kantoren, een hotel, horeca en een supermarkt staat er voorlopig niet.