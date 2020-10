‘Steekpartij’ in Kronenburgerpark: veel blijft onduidelijk, verdachte droeg keukenmes bij zich

Meerdere politiewagens rukten uit, toen gemeld werd dat sprake zou zijn geweest van een steekparti j. ,,Bij aankomst werd de man aangetroffen en meerdere omstanders. Maar onduidelijk was wie welke rol heeft gespeeld. Ook was niet duidelijk wie betrokken was bij de ruzie. Daarbij is een onbekend aantal personen elkaar om onbekende redenen aangevlogen”, aldus een politiewoordvoerster.

Geldboete

De politie zegt niet meer details te kunnen geven over de aard van de verwonding van de verdachte. ,,Dat is daderinformatie die we in het kader van het onderzoek niet kunnen delen.” Wat ze wel kan zeggen: ,,Onduidelijk is of de verwonding is veroorzaakt door een mes.”