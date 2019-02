Steekpartij in Nijmegen: gewonde naar Radboudumc

Gelaten­heid bij CWZ: ‘We zijn met z’n allen heel hard bezig om de zorg uit te hollen’

20:31 NIJMEGEN - Het was géén donderslag bij heldere hemel. Er hing al wat in de lucht. Maar toch. Dat donderdag bekend werd dat het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 100 fte’s wil schrappen onder het verplegend personeel - vermoedelijk zo’n 150 banen - wekt verbazing, woede en verdriet. Maar er valt vrijdag ook gelatenheid te bespeuren in het zo oer-Nijmeegse ziekenhuis. En lang niet iedereen durft hardop te praten over de ontslaggolf.