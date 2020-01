Steenwol onder het wegdek, meer wadi’s; gemeenten nemen maatregelen tegen overlast door extreem weer

Wat is het effect van een wadi?

Zo worden in Nijmegen de komende jaren op verschillende plekken wadi's aangelegd, doorlatende waterbuffers die zich vullen met hemelwater en dit enige tijd vasthouden. Onderzocht wordt wat het effect hiervan precies is op bijvoorbeeld de grondwaterstand en of er via de wadi's bijvoorbeeld niet te veel vervuiling in de bodem terecht komt.



,,In zo'n wadi verzamelt zich natuurlijk ook vuil’’, stelt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. ,,We willen gaan kijken wat daar precies het effect van is.'' Nijmegen kent al verschillende wadi's in de wijken ten noorden van de Waal. ,,En er komen nog wadi's bij.’’