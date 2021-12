Stefanie besloot na 20 jaar depressie en medicijnen dat het genoeg was: ‘Hele douches van gevoelens kwamen over me heen’

De verzoening | podcast Wat is het échte effect van de coronamaat­re­ge­len? ‘Deze discussie geeft inzicht in hoe groot de catastrofe is’

Kerst is een tijd van verzoening. De Gelderlander brengt mensen met ver uiteenlopende standpunten aan tafel. Tijd voor een goed gesprek mét elkaar in plaats van over elkaar. De kwestie? De coronamaatregelen. De een is voor strenge maatregelen, de ander is tegen.

26 december