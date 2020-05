Steigerwerk vliegt in brand: Nijmeegse Waalbrug enige tijd afgesloten voor verkeer

UPDATE Kandinsky College in Nijmegen gaat week later open na kleine brand

22:21 NIJMEGEN - Het was maar een kleine brand, maar de rookontwikkeling zaterdagmiddag was dermate hevig dat het Kandinsky College aan de Malderburchtstraat in Nijmegen een week later open kan dan gepland. Niet op dinsdag 2 juni maar eerst op maandag 8 juni zullen de lessen hervat worden.