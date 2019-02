Stel je voor: in 20 seconden werd het centrum van Nijmegen verwoest

Giftige verf naast Waalbrug op John Frost en brug A50

10:15 ARNHEM/ NIJMEGEN - Op de John Frostbrug in Arnhem en de Nederrijnbrug over de A50 bij Heteren is de giftige verf chroom-6 aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. De aanwezigheid van de omstreden verf heeft mogelijk gevolgen voor het geplande onderhoud aan die bruggen, net als bij de Waalbrug in Nijmegen.