Stel zet kind in als afleiding bij greep uit de kassa van Nijmeegse winkel

Gerestau­reer­de ansicht­kaart siert de Nijmeegse Priem­straat op

11:30 NIJMEGEN - Een gerestaureerde ansichtkaart uit 1900 van de Nijmeegse Priemstraat hangt vanaf zaterdagmiddag in een nisje aan het einde van deze straat in het centrum. De initiatiefnemers hopen dat op meer plekken in de stad historische foto's worden opgehangen om te laten zien hoe mooi Nijmegen vroeger was.