Sten is niet de enige op wachtlijst voor behandeling long covid: ‘Ik sta al negen maanden stil’

Directe hulp voor mensen die door slaapstoor­nis overver­moeid zijn, tot burn-out aan toe

NIJMEGEN - Niet meer vijf maanden op een wachtlijst: vandaag een verwijzing van de huisarts is binnen enkele dagen geholpen. Dat belooft het nieuwe slaapgezondheidscentrum Uniezorg voor de regio’s Nijmegen en Maas & Waal. Het aanbod geldt voor patiënten die onder meer overmatig snurken en last hebben van een stokkende adem in de slaap.

21 januari