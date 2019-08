Sterke twijfels bij politieke partijen over slagen wietproef in Nijmegen

Verder maken ze zich zorgen over de mogelijke toename van ongewenste drugshandel op straat, omdat klanten toch op zoek gaan na hun eigen favoriete wiet die niet meer verkocht mag worden in de dertien Nijmeegse coffeeshops.



GroenLinks, de grootste partij in Nijmegen, heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de wietproef. De partij is in principe voor legalisering van softdrugs, maar vreest dat deze proef averechts werkt.



Toch wil het Nijmeegse GroenLinks-raadslid Marieke Smit het experiment de voordeel van de twijfel geven: ,,Het is een stap in de goede richting, maar alles valt of staat bij de praktische uitvoering ervan.” Smit wijst onder meer op de bevoorrading van de Nijmeegse coffeeshops, die tijdens de proef geregulariseerd gaat worden. ,,Daar moeten duidelijke afspraken over komen.”