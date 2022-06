Steun voor VVD-bouwplan voor duizenden huizen in Nijmegen-Noord als sneeuw voor de zon verdwenen: ‘Ik ben verbaasd’

NIJMEGEN - Het VVD-plan om duizenden extra huizen te bouwen op landbouwgrond in Nijmegen-Noord, ten noordoosten van bioscoop Pathé, kan opeens op veel minder steun rekenen van de Nijmeegse politiek. De VVD wil dat het stadsbestuur dit jaar bekijkt naar hoe woningbouw in het gebied in ‘Noord-Noord’ gerealiseerd kan worden.