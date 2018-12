Stickers van extreem rechtse beweging uitgedeeld aan Gele Hesjes-demonstranten in Nijmegen

Bruls naar klimaattop Katowice in Polen

12:34 NIJMEGEN - Burgemeester Bruls gaat maandag naar de klimaattop in Katowice om namens 22 steden uit heel Europa en vier Europese stedennetwerken een Call for Action aan te bieden aan de Europese Commissie. Hij doet dit omdat Nijmegen de huidige EU Green Capital is en (mede) initiatiefnemer is van de oproep.