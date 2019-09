Stiekem Honig-pakjes gebruiken is er niet bij voor de kok van De Meesterproef in Nijmegen

Het voelt op een prettige manier rommelig bij binnenkomst. Het is een afbraakpand, zoals dat heet, dus aan kozijnen schuren en lakken doen ze hier niet.



Hier is jarenlang gewerkt, en dat voel je. Het is sleets en geleefd, maar dat maakt ook meteen de lekkere sfeer.



Rechts kijk je door de ramen naar de Waal, links kun je de hele keuken overzien. We kijken vanaf een verhoging naar de afwashulp die de vaat wegwerkt, de kok die met handschoentjes iets staat te schillen en de kok die een dessert staat op te maken. Stiekem Honig-pakjes gebruiken is hier lastig, want je kijkt letterlijk bij de kok in de potten.



Wat opvalt op de menukaart is dat hier een voorkeur is voor groenten die nu op het land staan en dat het aandeel vlees gering is. Ik ga voor een menu zonder vis of vlees en start met een geitenbrie als voorgerecht.