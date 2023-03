Stijgende vraag naar kantoren, maar in binnenstad is geen ruimte: werken we nog wel thuis?

Problemen met pas voor toegang tot luiercon­tai­ners in Nijmegen

De gloednieuwe luiercontainers in Nijmegen zouden per 1 maart geopend kunnen worden met een speciale pas, maar dat lukt nog niet. Afvalverwerker Dar ervaart problemen met de werking ervan. Maar er is goed nieuws voor jonge ouders: de containers zijn allemaal te openen zónder pas, totdat het probleem is opgelost.